تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالقاهرة استعدادا لموسم الشتاء.. (صور)

تواصل أحياء محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، استعداداتها لموسم الشتاء، بتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، حيث تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الصرف الصحي والأجهزة المعنية بالنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وتطهير بالوعات الأمطار والصرف بنطاق أحيائها.

صيانة شبكة الصرف

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة المعنية بمدينة الخيالة، بالتنسيق مع الصرف الصحي، بتطهير الغرف وأماكن تصريف المياه في شوارع المدينة، ورفع الرمال والقمامة منها، كإجراءات وقائية، تلافيا لحدوث مشكلات الصرف واستعدادا لأي طارئ قد يحدث، وذلك استعدادا لفصل الشتاء والصيانة الدائمة لشبكة الصرف الصحي.

اختبار بالوعات تصريف مياه الأمطار

كما قام حي حلوان، بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، بالتنسيق مع الصرف الصحي، بأعمال تطهير وصيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق حي حلوان، التي شملت شوارع زكي حواس، وشارع المطافي، وشارع أطلس بحلوان، وتم اختبار بالوعات تصريف الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وسرعة تصريفها بعد صيانتها، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه، للتأكد من كفاءة عملها علي الوجه الاكمل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار وجارِ المتابعة الدورية.

وفي حي البساتين، قامت الأجهزة التنفيذية، برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالانتهاء، من صيانة صرف صحي بعمارة بالشطر العاشر، وتم تطهير شبكة الصرف الصحي بشارع 250 وصيانة كسر ماسورة مياه عمارة بشارع النصر وصرف صحي عمارة بالشطر التامن مع شارع الجزائر، كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الأسيوطي مع شارع المصانع بجوار الدائري.