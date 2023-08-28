نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء بمواجهة مخالفات البناء

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء؛ بهدف التصدي بكل حزم وحسم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ إجراء قانوني

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

استمرار أعمال التصدي لمخالفات البناء

في سياق متصل، واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أعمالها الخاصة بمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات في إطار تعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وحرص الدولة على تطبيق القانون، وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، رئيس الحي، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار الإزالة لمخالفة بناء بالحي الثامن في الهضبة الوسطى عبارة عن مخالفة بناء الدور الخامس فوق الأرضي، وصب أعمدة الدور السادس فوق الأرضي دون ترخيص مع تجاوز قيود الارتفاع القانونية.

حملة لتنفيذ قرار إزالة بالحي الخامس

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي، حملة لتنفيذ قرار إزالة بالحي الخامس في الهضبة الوسطى حيث تم إزالة مخالفة بناء وتنفيذ إزالة الدور الخامس في بلوك 8 مدخل 1 مساكن القاهرة محور المستشار عبد المجيد محمود، وجرى التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.