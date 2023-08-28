قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه غدا في عدة مناطق في مركز دكرنس وفي مناطق أخرى بمركز نبروه، بسبب القيام ببعض أعمال الصيانة.

قطع المياه بالدقهلية غدا

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه سيجري قطع المياه من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا عن بعض القرى بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل على خط بولي إيثيلين 630 مم.

وأضافت أن قطع المياه أيضا عن قرى مركز نبروه سيكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA على الخط المغذي لقرى عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

كما سيتم قطع المياه عن قرى المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس، وعن قرى نبروه وقرى كفر الأبحر وقرى بانوب والعزب التابعة.

تدبير المياه طوال فترة الانقطاع

وأكدت محافظة الدقهلية على المواطنين قاطني القرى المتأثرة بانقطاع المياه بمركزي دكرنس ونبروه، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها، ضرورة تدبير ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.