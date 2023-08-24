قطع وإعادة ضخ المياه في الجيزة والبحر الأحمر.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والبحر الأحمر مواعيد قطع المياه وإعادة ضخها بالمناطق الواقعة بنطاق عملها.

مدة انقطاع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انقطاع مياه الشرب عن قرى «غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي» ، لمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الجمعة الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل الموافق 26 من نفس الشهر.

ربط الخط المغذي للمشروع

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور، إلى أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى «عرب الترابين، أبوحمود،أبوعريضة» بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 ملليمتر الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع.

سيارات للتواجد بالمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه لمدة 4 أيام بالقصير

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بالقصير ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتي يوم الاحد 27 من نفس الشهر كالتالي

** الخميس: 24 أغسطس

مناطق عمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالي ورافع مبارك والتكوين.

** الجمعة: 25 أغسطس

مناطق التقوى وعمارات أبو النصر وشنيشن.

** السبت: 26 أغسطس

مناطق الأمل وامتداد الأمل والسبع عمارات وبلوكات مجلس المدينة وتوشكى وعمارات 144

** الأحد: 27 أغسطس

مناطق الجميعة والثالثه ومنخفض التكاليف المنطقة.