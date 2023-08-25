خريطة قطع وإعادة ضخ المياه في محافظتي الجيزة وأسوان اليوم.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان والجيزة قطع الخدمة اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد وربط الخطوط على أن تعود مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

أماكن ومدة قطع المياه بأسوان

وكشفت الشركة في بيان لها عن قطع مياه الشرب اليوم ولمدة 24 ساعة بدء من الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة وحتى الساعة الثانية ظهر يوم غدا السبت، عن عدد من قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو وسط محافظة أسوان وهي: «مجلس قروي المالكي، كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، أبريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص» بمركز نصر النوبة، و«المنشية، وأجزاء من العتمور، وأجزاء من الخور قبلي» بمركز كوم أمبو» لافتا إلى أن سبب قطع المياه القيام بأعمال إحلال وتجديد برافع صرف صحي نصر النوبة.

تدبير الاحتياجات من المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المواطنين بتلك المناطق والجهات الخدمية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

أسباب قطع المياه بقرى الجيزة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة انقطاع الخدمة لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباح يوم غدا السبت عن قرى «غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي » لافتا الي ان سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى « عرب الترابين، أبوحمود، أبوعريضة» بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع.

توفيرسيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة بالانقطاع

واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في البيان إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

عودة المياه للمناطق المتأثرة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم جي بي آر بقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق وفتح المياه لتصل إلى كل المناطق المتأثرة تباعا.