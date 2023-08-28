قطع المياه 5 ساعات عن بعض المناطق في سوهاج.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قطع المياه عن مدينة طهطا غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الرابعة من صباح الأربعاء من نفس الشهر، ولمدة 5 ساعات، بسبب أعمال الصيانة وغسل الشبكات، وذلك وفقا لما قاله المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تلقي الشكاوى على الخط الساخن

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg

توفير مياه مجانية للمواطنين

وأوضح أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.