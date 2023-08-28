«راعي مصر» توزع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على المستحقين بالمحافظات

وزعت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، 6 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى ومحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

يأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة راعي مصر للتنمية، على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

دور تنموي لمؤسسة راعي مصر

وتواصل مؤسسة راعي مصر تعزيز دورها التنموي والرائد في رعاية الأسر ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى كل المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

جهود التحالف الوطني في المحافظات

وكانت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني، سلّمت 12 منزلا تم بناؤها بالكامل، و8 منازل بعد رفع كفاءتها لأهالي مركز الطود في محافظة الأقصر، ضمن مجهودات كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفعالياتها في مختلف المحافظات.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.