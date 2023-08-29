فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية.. تكون بعد حادث غرق مأسوي ويغطي 14 دولة عربية

تكون فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، منذ حادث غرق الشاب محمد حسن، الذي كان حديث مصر في ديسمبر2017 بشاطئ ستانلي، وشارك في البحث عن جثمانه في البحر عدد من الغواصين المتطوعين على مدار 6 أيام، ومن بعده حالة غرق الشاب شادي، بشاطئ النخيل، الذي استمر البحث عنه 27 يوما في عام 2020.

ومن هنا بدأ العمل الرسمي لفريق «غواصين الخير»، الذين يتم استدعاؤهم في أي حالة غرق على مستوى الجمهورية، وبدأوا في تنظيم الفريق بشكل منظم، ووصل عددهم إلى 256 غواصا على مستوى الجمهورية، كما انتشر الفريق في 14 دولة عربية، ليصل عدد المشاركين على مستوى مصر والدول العربية إلى 16 ألف مشارك.

مؤسس فريق «غواصين الخير»: نعمل في 14 دولة عربية

يقول محمد عوض، مؤسس فريق «غواصين الخير» لـ«الوطن»، إنه حين زادت حالات الغرق، وفي ظل أن أهل الغريق تكون حالتهم صعبة ويريدون العثور على جثمان فريقهم، وجدنا أن البعض يستغل هذا الموقف ويحصل على أموال من أهل الغريق، فقررنا تأسيس الفريق من متطوعين بوقتهم ومعداتهم، ونعمل بشكل مجاني تماما، ويكفينا أن نكون جزءا من حل مشكلة ولا يحصل فريق الخير على أي عائد مالي نهائي، وأن عملنا ليس في الإسكندرية فقط بل على مستوى الجمهورية.

ويضيف إيهاب الملحي، قائد الفريق، أن عدد الغواصين الذين يشاركون في الغطس والبحث 256 غطاسا، وعدد أعضاء الفريق 16 ألف عضو على مستوى الجمهورية والدول العربية، حيث إن عدد الدول التي نعمل فيها 14 دولة عربية، وذلك بشكل تطوعي بالكامل، ونحذر دائما ونرجو المصطافين في كل مكان لا تتعالون على البحر والتزموا بتعليمات عمال الإنقاذ والغطاسين لأنهم الأدرى بالمناطق الآمنة والخطرة وحريصين على حياتكم.

محافظة الإسكندرية تهدي الفريق كابينة على شاطئ استانلي

ويشير إبراهيم مارينا، أمين عام فريق غواصين الخير، لدي كل غطاس معداته الكاملة، بالإضافة إلى كابينة أهدتها إلينا محافظة الإسكندرية بشاطئ ستانلي لتخزين المعدات فيها، ونحرص على وجود معدات إضافية، لأننا أحيانا يأتي غواص ليشارك في عمليات البحث وليس لديه معدات ونحتاج إلى جهوده فلا بد من توافر المعدات بالكامل.

ويضيف محمد محجوب، المحامي والمستشار القانوني لفريق «غواصين الخير» أن العمل يتم بشكل رسمي من خلال مؤسسة علوم البحار، ومقرها الرئيسي الغردقة، بجانب مقرها بالإسكندرية، تحت الإنشاء، ونشارك في عمليات البحث عن الغرقى في جميع شواطئ مصر، ويتم استدعاؤنا أحيانا في بعض الدول العربية، وعددها 14 دولة، ونتمنى أن نعمل من خلال جامعة الدول العربية بشكل منظم، لأننا نمثل مصر ونريد أن يُضاف عملنا الخيري التطوعي لاسم مصر وليس لنا كأشخاص.