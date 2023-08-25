عمرو ماضي لـ«لوغاريتم»: حصلت على 5 براءات اختراع جميعها عن معالجة المياه الملوثة

استضاف برنامج «لوغاريتم» الدكتور عمرو ماضي، الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، المصنف رقم 2 بين الكوريين، في تخصص «ابتكار مواد تعالج المياه الملوثة»، والحاصل على 5 براءات اختراع من 3 قارات حول العالم، هي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وتحدث ماضي، في بداية الحلقة، ببرنامج «لوغاريتم» من تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع على قناة DMC، من كوريا الجنوبية، عن تجاربه قائلا: «جميع براءات الاختراعات التي حصلت عليها كانت عن معالجة المياه الملوثة بمواد مسرطنة».

وأضاف «قمت بالحصول على 2 براءة اختراع بمصر في مجال المياه، وقدمت في البداية لمعادلة معالجة المياه، وتمت الموافقة عليها، واشتغلت عليها حتى حصلت على هذه البراءات».

تجربة عملية صعبة

وخاض مقدم البرنامج أحمد فايق، تجربة معملية صعبة، مع الدكتور عمرو ماضي، من خلال عملية محاكاة داخل المعمل لطريقة معالجة المياه الملوثة، وهو تخصص الدكتور عمرو، الذي نشر حوله عشرات الأبحاث في كبرى المجلات العملية.

وتابع «فايق» خطوات المعالجة، منذ فصل الملوثات، وحتى تنقية المياه بصورة تامة، لدرجة أنه شرب كوبا من المياه المعالجة من الملوثات.