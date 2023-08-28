بكتيريا «الفيلقية» تقتل 11 وتصيب 144 في بولندا.. والسبب هواء التكييف

كشفت السلطات البولندية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة ببكتيريا «الفيلقية» إلى 11 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 144 حالة إصابة.

وذكرت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين، أن أعمار الوفيات الناجمة عن هذا النوع من البكتيريا الرئوية، تتراوح بين 64 و95 عاماً، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

ما هو المرض الجديد؟

وأوضحت أن مرض «الفيلقية» هو عدوى رئوية خطيرة، تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

البكيتريا تتواجد في المياه

من جهة أخرى، أظهرت النتائج الأولية للتحاليل والفحوصات، وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ18 الأولى التي تم فحصها، حيث تم أخذ ما مجموعه 105 عينة.