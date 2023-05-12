«شغل ووفر في فاتورة الكهرباء».. طرق تخفيض استهلاك مكيف الهواء في الصيف

قالت هندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، إن هناك عدة طرق يمكن اتباعها لضمان توفير استهلاك كهرباء مكيف الهواء، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه دون التورط في دفع مبالغ باهظة لشركات الكهرباء، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

منع دخول الهواء الخارجي الساخن إلى داخل الغرفة

وأوضحت عبر المنشور، أنه يجب التأكد من كون جميع الأبواب في الغرفة أو القاعة التي بها مكيف مغلقة تمامًا، والهدف من ذلك يكمن في منع دخول الهواء الخارجي الساخن إلى داخل الغرفة، وبالتالي يحتاج المكيف لطاقة أكبر حتى يعمل بكل جهده ليبرد هذا الهواء، حيث يخفض ذلك استعمال التكييف بنسبة 10% - 20%؜، ويجب تركيب التكييف في الظل لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10%؜ .

وطالبت أنه لا بد من مراعاة استخدام سعة التكييف المناسب للمكان المراد تبريده لأن استخدام جهاز بحجم أقل من المطلوب يسبب تشغيل زائد وأداء سيئ للجهاز، بينما اختيار حجم أكبر يؤدي إلى مستويات رطوبة عالية وكفاءة أداء منخفضة.

التأكد جيدًا من مدى نظافة فلتر الهواء والوحدة الخارجية لجهاز المكيف

وكشفت أنه يجب التأكد جيدًا من مدى نظافة فلتر الهواء والوحدة الخارجية لجهاز المكيف، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة في جهاز المكيف تعمل بسهولة، وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية لأن ذلك الأمر يساعد في المقام الأول على رفع كفاءة جهاز المكيف، ومن ناحية أخرى فإنه يقلل كثيرًا من استهلاك كهرباء المكيف.

وأشارت إلى أنه يجب التأكد من إنزال الستائر على النوافذ وتظليل الغرفة من أشعة الشمس الحارة التي قد تؤدي إلى استهلاك كهرباء المكيف بشكل أعلى في محاولة للتغلب على هذه الحرارة بشكل أو بآخر.

استعمال المروحة كجهاز بديل ومناسب

وطالبت المواطنين أنه عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، لافتا إلى أنه يُنْصَح باستعمال المروحة كجهاز بديل ومناسب في الأجواء التي لا يتطلب الأمر خلالها الاستعانة بأجهزة المكيف، وذلك لأن المروحة كذلك بإمكانها تلطيف الجو وتوفير استهلاك كهرباء المكيف دون الحاجة، وإن كان لا محالة من استعمال المكيف فإنه يمكن استعماله في الأجواء اللطيفة على درجة حرارة 25 فقط لأن ذلك يوفر كثيرًا في الاستهلاك بنسبة تصل من 6 إلى 8%.

وطالبت المواطنين بفحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.