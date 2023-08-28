محافظ القاهرة يكرم 15 من أصحاب الحرف التراثية

كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 15 من القائمين على مشروع محافظة القاهرة لحصر الحرف التراثية الممول من اليونسكو عبر اتفاقية التراث غير المادي بمشاركة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية التي تضم 30 حرفة من بينها أشغال النحاس، أكلات الشارع، الإكسسوار، البامبو، الترزي البلدي، التطعيم بالصدف، الجزمجي، الحدادة، الحلواني، الحنة، الخيامية، الزجاج، الزنكوغراف، السجاد اليدوي، الشربتلي، الشفتشي، الطرابيشي، العقادة، العود، الفانوس، الفضة، القصبجي، المشغولات الخشبية، المنجد العربي، النجارة العربي، أواني ألومنيوم، تجليد الكتب، خرط الرخام ونقشه، صباغة الجلود.

جاء ذلك خلال حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية ضمن احتفالية اليونسكو بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بحديقة الأزهر.

أهمية الحرف التراثية

وأكد أن احتفال اليوم أقيم لتكريم الحرفي المصري المعهود له بالدقة والاتقان والعمل الجاد منذ 5000 سنة وحتى الآن وتأكيدًا على أهمية الحرف التراثية في الاقتصاد المصري في ظل إقامة الجمهورية الجديدة التي لا تستثنى أو تقصي أحدًا من النسيج المجتمعي، ولتقديم الدعم اللازم للحرفي المصري العريق لإحياء مهنته وإقامة نهضتنا الجديدة التي تعتبر امتدادًا لحضارتنا العريقة، وعلى وعد منا بأننا نظل داعمين له بكل ما أوتينا من قوة حتى يعود لمجال الحرف التراثية قوة عهده وإبداعه.

محافظ القاهرة: نسعى لاستقطاب جيل جديد من خلال المشروعات الخضراء

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأمر لن يتوقف على الحرفي الماهر فقط بل نسعى عن طريق المشروعات الخضراء والذكية لاستقطاب جيل جديد من الشباب والأطفال وربات البيوت الفضليات للحاق بركاب النجاح والمشاركة في بناء حضارتنا الجديدة.