مصرع شاب غرقا في أحد شواطئ السلوم

لقي شاب مصرعه غرقا، منذ قليل، في شاطئ مدينة السلوم، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة السلوم اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل الجثة للمستشفى

واستقبل مستشفى السلوم التخصصي، مساء اليوم، ضحية حادث غرق في شاطئ السلوم، ويدعى عمر محمد عبدالله نوح، 18 عاما، من السلوم، وصل جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وتم نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع حادث الغرق، والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.