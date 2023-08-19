مصرع شاب في حادث تصادم بالمنيا

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم داخل مدينة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب في حادث مروري

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب، يدعى «محمد. ت»، يقيم بحي أبو هلال، ويعمل مدير معمل محطة مياه كدوان جنوب المنيا، إثر حادث تصادم موتوسيكل، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة، التي أمرت بتصريح دفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.