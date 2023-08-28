كريم عبد العزيز: بيتر ميمي أخويا.. وأتمنى نجاح مسلسل الحشاشين

عبر كريم عبد العزيز عن أمنيته خلال حلوله ضيفا في حلقة خاصة بمحطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس؛ للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح، وهي أن يحقق مسلسل «الحشاشين» في رمضان 2024 النجاح الذي ينتظره الجمهور منه.

كريم عبد العزيز يتحدث عن علاقته بالمخرج بيتر ميمي

ومدح كريم عبد العزيز، المخرج بيتر ميمي، قائلا: «ده أخويا ومن أقرب الناس لقلبي».

وقال كريم عبد العزيز، إن الأفلام الأقرب لقلبه في مشواره هي: «أبو علي، واحد من الناس، أولاد العم، كيرة والجن، وبيت الروبي»، ولكن كل أعماله مهمة ولا يمكن إنكار أي عمل منها.

نجاح كريم عبد العزيز الأخير

يذكر أن كريم عبد العزيز حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، بفيلمه الأخير «بيت الروبي»، الذي كانت تدور أحداثه حول المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، ما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.