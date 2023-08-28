شروط حصول المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه.. «4 أشياء لا غنى عنها»

أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الفوائد الاقتصادية المحتملة من انخفاض الخصوبة هائلة، ولكن يتطلب تحقيقها سياسات واستراتيجيات تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة، لافتا إلى أنّ إعلان الحكومة مؤخرا عن ادخار 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.

شروط منح السيدة المتزوجة لـ 1000

وحدد التقرير شروط منح السيدة المتزوجة الألف جنيه وهي كالآتي:

- التباعد الزمني بين ولادة الطفلين.

- إتباع التطعيمات الدورية.

- عدم التسرب من التعليم.

- التزام السيدات بالفحص الدوري في عيادات تنمية الأسرة.

مزايا الدعم المادي للمرأة

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنه يُستحق صرف المبلغ المادي عند بلوغ الأم عمر 45 عاما، ويشتمل المبلغ الفوائد ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، ويأتي بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ويأتي بهدف تحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتوقع الأمم المتحدة، أن يكون معدل الإعالة العمرية في مصر 0.6 في عام 2030، إذا انخفض معدل الخصوبة خلال السنوات العشر المقبلة، فوفقا لسيناريو الانخفاض المعتدل أو المتسارع، سينخفض معدل الإعالة العمرية إلى 0.57 أو 0.55 ما يؤدي إلى وصول المكاسب المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030 إلى 569.02 مليار جنيه.