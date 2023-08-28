هل توجد حياة على كواكب المجموعة الشمسية الأخرى؟.. اعرف الإجابة

«هل يوجد حياة على الكواكب الأخرى؟».. سؤال حيَّر كثيرين على مدار السنوات الماضية والحالية أيضًا، فمنذ بدء الخليقة ومعرفة الإنسان بكواكب المجموعة الشمسية التي تسبح في الفضاء من حوله وهو يبحث ويتساءل عما إذا كانت توجد حياة وبشر آخرين على هذه الكواكب أم لا.

هل توجد حياة على كواكب المجموعة الشمسية الأخرى؟

وقال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «DMC»، أنه حتى الآن لا يوجد دليل كيد أو إثبات رسمي على وجود حياة أخرى أو كائنات فضائية على أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية.

عدم وجود إثبات رسمي على وجود حياة أخرى

وأضاف أنه منذ بدء الخليقة والإنسان يبحث ما إذا كانت هناك كائنات فضائية أخرى تعيش في كواكب بعيدة عن الأرض، مؤكدًا عدم وجود إثبات رسمي على وجود حياة أخرى أو كائنات فضائية على أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية.

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