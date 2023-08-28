بدء توافد الجماهير لحضور حفل هشام عباس وسيمون بمهرجان القلعة

بدأ منذ قليل توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين، لحضور حفل الفنان الكبير هشام عباس والفنانة سيمون، ضمن فعاليات الليلة الرابعة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

حضور جماهيري لحفل سيمون وهشام عباس

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات ليالي المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وهاني شاكر ونادية مصطفى وقدّما فيها نخبة من أهم أغنياتهما.

وقدم أمس الفنان هاني شاكر، مجموعة متميزة من أعماله الخاصة، التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها «لسه بتسألي، وعلي الضحكاية، وجانا الهوى، ولو بتحب حقيقي، وياريتني، والكبير، ومروق».

حفل اليوم من مهرجان القلعة

يذكر أن الفنان هشام عباس، من المقرر أن يشدو اليوم، رفقة الفنانة سيمون، في حفل الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث سيقدم عباس خلال وصلته الغنائية اليوم أكثر من 14 أغنية من أهم الأغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل.