دودة 8 سم تعيش في رأس سيدة أسترالية.. عانت من النسيان

مشكلات بالجملة تعاني منها سيدة لم تكن تعلم أن هناك دودة بطول 8 سم تعيش داخل رأسها وتسبب لها كل تلك المشكلات الصحية، زارت السيدة الأسترالية المستشفى أول مرة عام 2021 لأنها عانت من الإسهال ووجع في البطن، وعانت أيضا من السعال ما تسبب لها في الجفاف والتعرق الليلي، وحينها الأطباء طمأنوها، لكن الحالة تفاقمت مرة أخرى في عام 2022، فزارت السيدة مستشفى كانبيرا جنوب أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

عانت تلك السيدة التي تبلغ من العمر 64 عاما من أيضا النسيان والاكتئاب فخضعت لتكتشف عن طريق الفحص بالرنين المغناطيسي وجود تشوهات ومشكلات في الدماغ تتطلب عملية جراحية، وكانت المفاجأة في العملية هي وجود دودة طفيلية حية تعيش في دماغ السيدة الأسترالية.

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