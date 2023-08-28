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«حماقي» يحقق مليوني مشاهدة بأغنية «دلعنا كتير» في 4 أيام

كتب:

ياسمين محمود
11:04 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

حقق الفنان محمد حماقي، مليوني مشاهدة في 4 أيام من طرح أغنيته الجديدة «دلعنا كتير»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية دلعنا كتير

أغنية «دلّعنا كتير» لحماقي حققت نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور وهي من غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».

محمد حماقي يروج لـ«دلعنا كتير»

وروج الفنان محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنية دلعنا كتير؛ بنشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه: «استنوا أغنية دلّعنا كتير بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

يذكر أن أول ما طرحه حماقي من ألبومه الجديد، أغنية لمون نعناع ثم حبيبت المقابلة وبعدها ده قلبي ده.

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