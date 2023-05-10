الفنانة لبنى ونس ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الأحد المقبل

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة لبنى ونس، في حلقة جديدة من برنامج «واحد من الناس»، في العاشرة مساء الأحد المقبل، على قناة الحياة، إذ تكشف أسرارا وكواليس خاصة عن حياتها الفنية تذاع لأول مرة، كما تتحدث عن آخر أعمالها الدرامية في رمضان 2023، ومنها مسلسلا جعفر العمدة وضرب نار.

لبنى ونس تتحدث عن عودتها للفن بعد غياب

وتتناول الحلقة بداية لبنى ونس الفنية وقرارها بالابتعاد عن الفن بعد ما حققت نجاحات كثيرة، وعودتها مرة أخرى ومشاركتها مع محمد رمضان في مسلسلي البرنس وجعفر العمدة.

أعمال لبنى ونس السينمائية

وتتحدث لبنى ونس عن أعمالها السينمائية ومنها «النداهة»، و«عيار ناري» مع أحمد الفيشاوي، «2 طلعت حرب» مع أحمد مجدي والراحل سمير صبري، «200 جنيه» مع إسعاد يونس وليلى علوي وأحمد السقا وغيرهم من النجوم، «طلق صناعي» مع حورية فرغلي وسيد رجب.