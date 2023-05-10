لبنى ونس: كنت متوقعة نجاح «جعفر العمدة».. وسعدت بدوري فيه

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها تحب دائمًا تجسيد دور الأم، وشعرت بسعادة بالغة عندما عُرض عليها دور «فاطمة» في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي اعتبرته منحة إلهية، مشيرة إلى أنها كانت متوقعة نجاح المسلسل كونه من إخراج محمد سامي، واصفة دورها في المسلسل بـ«المركب»، متابعة أن الأدوار المركبة دائما ما تثبت مدى الموهبة الفنية لدى الممثل.

أعمال فنية مع محمد سامي

وأضافت «ونس»، خلال حوارها على قناة «DMC»، أنها عملت من قبل مع المخرج محمد سامي في مسلسل «البرنس» الذي حقق نجاحًا كبيرًا للغاية، إذ أنها قامت بدور «أم لبنى» بالمسلسل، موضحة أن «سامي» آمن بموهبتها، وكانت واثقة في قدرته على إظهارها، وشعرت بالسعادة عندما شرح لها «سامي» تفاصيل دورها.

رأيها عن محمد سامي

وعن المخرج محمد سامي، تابعت: « محمد سامي يعطي للممثل مساحة شخصية لإضافة شيء على الدور لكن من خلال الاتفاق على ذلك، بحيث يكون ما يتم تصويره هو المتفق عليه»، مشيرة إلى أنه تناقشت معه حول بعض الإضافات عن الدور الخاص بها بالشكل الذي يخدم العمل الدرامي نفسه.