مصطفى حجاج وعز الأسطول في حفلين بمهرجان القلعة اليوم.. اعرف المواعيد

يواصل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31 حفلاته الغنائية التي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، الموافق 25 أغسطس، بحفل كبير للفنان مدحت صالح وفايا يونان.

ويستعد الفنان مصطفى حجاج، لإحياء الحفل الغنائي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة، على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، مساء بمصاحبة فرقته الموسيقية .

حفل عز الأسطول

ويسبق فقرة الفنان مصطفى حجاج حفلان الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحييها الفنان عز الأسطول، والثاني في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحييه الفنانة منى بوركهارد، مع الأوركسترا.

يذكر أن مهرجان القلعة يشهد هذا العام، عددا كبير من الحفلات الغنائية لعدد من المطربين، منهم مدحت صالح وغالية بن علي وهاني شاكر ونادية مصطفى ووليد توفيق وعلي الحجار وأحمد جمال ونسمة محجوب وياسين التهامي وعزيز مرقة وعدد آخر من الفنانين.