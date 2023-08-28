خالد عكاشة: حرس سجن وادي النطرون اشتبكوا مع الإرهابيين 4 ساعات

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه كان أحد شهود قضية اقتحام السجون في محافظة الإسماعيلية التي تولاها المستشار خالد محجوب.

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أدليت بشهادتي، والمحكمة لم تطلبني، لكنها أصدرت بيانًا طلبت فيه كل من لديه معلومات بخصوص ملابسات الواقعة من ضباط الشرطة أو المدنيين يرى أنها مهمة للهيئة القضائية فعليه التوجه للمحكمة والإدلاء بشهادته ولها أن تقرر جدية هذه المعلومات».

عكاشة: توجهت من تلقاء نفسي إلى المحكمة للشهادة

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «استجبت إلى هذه الدعوة وتوجهت من تلقاء نفسي إلى المحكمة وحكيت كل ما عايشته من وقائع وحكيت عن الأنماط التي شاهدتها، وكانوا نفس الأنماط التي قال عنها المواطنون في وادي النطرون أنهم رأوا بدو مسلحين ونفس السيارات والهيئة، وبالتالي تكاملت الشهادات بخصوص أحداث اقتحام، كما جرى ضبط التوقيتات والشهادات من مواطنين ومسجونين في وادي النطرون وضباط».

تهديد المساجين بالرشاشات

وأوضح: «المساجين في وادي النطرون جرى تهديدهم بالرشاشات والسلاح الآلي حتى يهربوا، واستمعت إلى شهاداتهم داخل المحكمة، ومنهم من قُتل لأنه رفض الخروج بسبب الخوف والهلع وعدم القدرة على تفسير المشهد، واستمرت معركة الاقتحام بالأسلحة النارية مع حرس السجن لمدة 4 ساعة ولم يتم فتحها، وهو ما أسقط فرية فتح السجون التي حاول الإخوان الترويج لها».