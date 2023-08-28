غلق 8 منشآت طبية مخالفة في الدقهلية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية أطلقت حملة مكبرة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وجري المرور على 107 منشآت.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 107 منشأت ، تشمل 20 عيادة غير مرخصة و19 مستشفي وعيادة تخصصية، و33 مركزاً طبياً و معملاً.

توجيه الإنذار لـ17 منشأة طبية وغلق 8 بالدقهلية

و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 17 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 8 منشآت، وإعادة فتح لـ 7 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى.

وأشار فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.