اوزن نفسك قبل الركوب.. شركة طيران تفرض شروطاً صارمة لتوفير الوقود

بدأت الخطوط الجوية الكورية، اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ قرار وزن الركاب قبل صعود الطائرة، ونفس الأمر مع أمتعتهم المحمولة، في مطارين على الأقل من مطارات كوريا الجنوبية.

المطارات المطبق فيها الأمر

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الشركة أعلنت هذا عبر موقعها على الإنترنت، وهذا الأمر سيؤثر على المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 أغسطس 2023 حتى الثالث من سبتمبر 2023، ومن مطار إنشيون الدولي (ICA) في الفترة من الثامن إلى 19 سبتمبر 2023.

اتفاق بين شركات الطيران

وأوضحت الشركة أن وزن الراكب لن يؤثر على صعوده إلى الطائرة، ولن يرتبط بهوية الشخص، لذا ليس هناك داع للقلق بشأن البيانات، ويأتي هذا في ظل اتفاق بين شركات الطيران في تحديث «معايير إدارة وزن الطائرات وتوازنها»، كل 5 سنوات للمساعدة في تحديد توزيع الوزن على الطائرات.

سبب قياس الأوزان

وتعمل شركات الطيران «الكتلة المفترضة»، على تقدير الوزن الإجمالي للركاب لاتخاذ القرارات بشأن احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة، وإذا كان المسافر لا يريد عدم قياس بيانات وزنه، فإن الشركة تؤكد أنه سيكون قادراً على إلغاء تذكرة السفر بإخباره أحد الموظفين بهذا الأمر.

تطبيق صارم من الخطوط الكورية

وتُعد الخطوط الجوية الكورية واحدة من شركات الطيران العديدة حول العالم التي يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.