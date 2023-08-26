قواعد خاصة بشركات الطيران الخاصة لموسم العمرة 1445 هجرية.. اعرفها

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وفقا لما نشر بالوقائع المصرية.

القواعد الخاصة لشركات الطيران الخاصة

ونستعرض في السياق التالي، القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة، التي جاءت على النحو التالي:

1- يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاصة، شريطة تقديمها خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار، طوال مدة الموسم بقيمة مليوني جنيه، وكذا إقرار وتعهد منها يتضمن مسؤوليتها القانونية أمام الوزارة، حال حدوث أى إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.

2- تلتزم الشركة السياحية، بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها، يتضمن الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات، واجبة الاتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر.. إلخ.

3- تلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر، في أجل غايته ثلاثون يوما من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة، كما تتحمل كل النفقات المترتبة على عملية الإخلال، في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1).

4- تلتزم شركات الطيران الخاصة، بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى بوابة العمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وذلك عن طريق التبويب الفرعي للبوابة

5- إصدار تذاكر السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.