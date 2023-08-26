عثر على 150 ألف جنيه وأعاده لصاحبه.. وزارة الطيران تكرم ابن الأقصر لأمانته

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا تقدمت فيه بالشكر والتقدير، لرأفت مصطفى محمد السنوسي، عامل نظافة بمطار الأقصر الدولي، لأمانته، بعد عثوره على مبلغ مالي كبير والبحث عن صاحبه وإعادة المال إليه.

أعاد الأموال لصاحبها

رأفت مصطفى، عامل نظافة بمطار الأقصر الدولي، يبلغ من العمر أربعين عاماً، ومتزوج ولديه طفل، ويسكن بمنطقة منشأة العمارى شمال الأقصر، عثر أثناء عمله على حقيبة بها مبلغ مالي كبير في الغرفة المخصصة للمدخنين، وكانت الحقيبة غير ظاهرة بين المقاعد، فلم يفكر ولو لبرهة في أخذ المال له، حيث أنه عامل نظافة بسيط ومسئول عن زوجة وطفل، بل هرع راكضا يبحث عن صاحب الحقيبة بين الموجودين في صالة المطار من المصريين والأجانب وكان على أمل ألا يكون قد غادر المطار وانطلق في سفره بالطائرة.

وعندما فشل في العثور على صاحب الحقيبة، أسرع إلى رئيس المباحث في المطار، الذى فتح الحقيبة ووجد بها مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، والذي بدوره وبمساعدة رجال الأمن في المطار، تمكن من الوصول لصاحب الحقيبة، إذ كان على الطائرة المستعدة للإقلاع من مطار الأقصر إلى مطار القاهرة، والذي أدلى بكافة مواصفات الحقيبة والمبلغ الموجود بها، وجرى تسليمه حقيبته وتقديم الشكر من صاحب الحقيبة للعامل رأفت الأمين.

وزارة الطيران المدني تشكر العامل

وتقدمت وزارة الطيران المدني وعلى رأسها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، بالشكر والتقدير لرأفت مصطفي عامل النظافة في مطار الأقصر الدولي لأمانته.

وكان نص منشور الشكر: يتقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بخالص الشكر والتقدير للسيد رأفت مصطفى محمد السنوسي عامل نظافة بمطار الأقصر الدولى لأمانته وحسن سلوكه حيث عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير وقام على الفور بتسليمها الى الجهات المختصة بالمطار والتي قامت من جانبها بالتعرف على الراكب وتسليمها له قبل صعوده للطائرة.

وتابع: ويعتز وزير الطيران بمثل هذه الرموز المشرفة بقطاع الطيران المدني والتي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وهو ما يعد نموذجاً ايجابيا للرضا والقناعة والأمانة والشرف في العمل.

من جانبه قال رأفت مصطفى: شعرت بسعادة وفرحة غامرة عند تكريمي من مدير المطار وكذلك تقديم الشكر لي على الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني المصرية، ولكن فرحتي كانت أكبر عند إعادة الحقيبة لصاحبها ورؤية الفرحة على وجهه عندما وجدها.