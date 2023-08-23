ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني للمعاهد الأزهرية في الإسكندرية.. «اعرفها من هنا»

ظهرت نتيجة التنسيق الإلكتروني للتقديم بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية، منذ قليل، بعدما أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية وهو التنسيق الذي تمت إتاحته خلال الفترة الماضية لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023/ 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل ورابط نتيجة التنسيق الإلكتروني للتقديم بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية، وذلك بعدما كان آخر موعد للتقديم به 10 أغسطس الجاري، قبل أن تظهر النتيجة اليوم ليعرف كل ولي أمر مكان تسكين طفله.

رابط نتيجة تنسيق المعاهد الأزهرية في الإسكندرية

ويمكن لأولياء الأمور لمعرفة نتيجة تنسيق المعاهد الأزهرية في الإسكندرية لصفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال الضغط هنـــــــا، ثم كتابة الرقم القومي لإظهار النتيجة.

التنسيق الإلكتروني للتقديم للمعاهد الأزهرية 2024 في الإسكندرية

وكان التنسيق الإلكتروني للتقديم في المعاهد الأزهرية 2024 في الإسكندرية مر بعدة خطوات؛ أولها إعلان فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من 25 يونيو الماضي، وحتى 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية قبل أن يمتد إلى 10 أغسطس الجاري، فيما انتهى التقديم في المعاهد الخاصة 17 يوليو الماضي.