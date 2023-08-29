محمد رياض يروي كواليس تصوير مسلسل «الحلم» في «الأسمرات»: عشت شهرين هناك

قال الفنان محمد رياض، إن شخصية «الونش» التي أداها في مسلسل «الحلم» كانت شخصية مهمة، والعمل تناول حي الأسمرات، تلك المدينة الرائعة، التي كانت حلما/ وأصبحت حقيقة، مؤكدا أنه مكث في الأسمرات حوالي شهرين لتصوير أحداث المسلسل، الذي تناول قضية العشوائيات ومواجهتها بالمدن الجديدة والتخطيط لحياة كريمة ومحترمة وأدمية.

مسلسل الاختيار

وأضاف خلال حلوله ضيفا على قناة «الحياة»، أن مسلسل «الاختيار» وتجسيده لدور «العميد يسري»، كان من أهم الأعمال الفنية والوطنية.

وقال رياض: «كنت فخورا بالمشاركة في أحداث المسلسل، وسعدت بالمشاركة مع كريم عبد العزيز وهو صديق مقرب إلى قلبي، وعملنا معا منذ سنوات طويلة، وهو مسلسل يوثق أحداث مهمة في تاريخ مصر».

وعن شخصية «الشيمي» مع محمد عادل إمام بمسلسل «النمر»، أوضح محمد رياض أنه من الأدوار التي أحبها، وأنها شخصية ثرية وبها أحداث كثيرة، وأنه سعد بتقديمها.

وعن فترة غيابه عن الشاشة بعد مسلسل «الإمام الغزالي»، أجاب: «بعد فترة طويلة بعيدة عن الشاشة كانت العودة من خلال نصيبي وقسمتي ولعبة إبليس».

الأعمال الأقرب لقلب محمد رياض

وعن ترتيب الأعمال الأقرب إلي قلبه، فأجاب محمد رياض: «فارس الرومانسية ورد قلبي ونصف ربيع الآخر والأب الروحي وأرابيسك».