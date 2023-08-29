استعدادا للمدارس.. أسعار الكتب الخارجية لطلاب الابتدائي والإعدادي

أقل من 4 أسابيع ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومع اقتراب العام الدراسي يزداد إقبال أولياء الأمور على شراء الكتب الخارجية للمراحل التعليمية المختلفة، والتي أصبحت منتشرة خلال الأيام الماضية في جميع المكتبات بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وتنوعات أسعار الكتب الخارجية، لكل مرحلة على حدة، وذلك وفقًا لنوع المادة، إذ يختلف سعر كتاب الدراسات الاجتماعية عن سعر كتاب اللغة العربية أو الرياضيات، وهكذا في جميع المراحل.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي «الأضواء»

- اللغة العربية: 150 جنيهًا.

- الرياضيات: 115 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية: 125 جنيهًا.

- العلوم: 115 جنيهًا.

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية: 150 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي «الامتحان»

- اللغة العربية: 135 جنيهًا.

- العلوم: 120 جنيهًا.

- الرياضيات: 130 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية :110 جنيهات.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي «الأضواء»

- الدراسات الاجتماعية: 120 جنيهًا.

- اللغة العربية: 150 جنيهًا.

- الرياضيات: 120 جنيهًا.

- العلوم: 120 جنيهًا.

- التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية

اختلفت أيضًا أسعار الكتب الخارجية لمرحلة الابتدائية بين سنة دراسية وأخرى، وفقًا لنوع الكتاب الخارجي.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

– دراسات بـ126 جنيهًا.

– عربي بـ136 جنيهًا.

– رياضة بـ130 جنيهًا.

– علوم بـ124 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي

– علوم بـ130 جنيهًا.

– دراسات بـ130 جنيهًا.

– رياضة بـ132 جنيهًا.

– عربي بـ138 جنيهًا.

– جيم إنجليزي بـ137 جنيهًا.

– المعاصر إنجليزي بـ137 جنيهًا.

– كتاب bit by bit إنجليزي بـ136 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي

– دراسات بـ139 جنيهًا.

– رياضة بـ130 جنيهًا.

– عربي بـ139 جنيهًا.

– علوم بـ130 جنيهًا.

– جيم إنجليزي بـ138 جنيهًا.

– سعر كتاب المعاصر إنجليزي بـ 130 جنيه.