مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، تجرى الأسر استعداداتها لتوفير كل مستلزمات الدراسة من كتب وزي مدرسي وغيرها، ويستعد أولياء الأمور لتنظيم اليوم الدراسي لأبنائهم للحصول على أعلى الدرجات.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ضمن سلسة الخدمات التي تقدمها للقراء بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 - 2024 تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور..

بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي

وتتمثل بدائل الكتب الخارجية، فى القنوات التعليمية والتي تتضمن مجموعة قنوات مدرستنا والتي تقدم شرحا لجميع المواد والمراحل الدراسية، وتشمل قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية وقناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية ومدرستنا 3 للمرحلة الثانوية.

كما أن هناك بدائل للكتب الخارجية،تتمثل فى الدروس الإلكترونية، ومكتبة الكتب التفاعلية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024

واوضحت أن بدء العام الدراسى لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

30 سبتمبر بدء العام الدراسى

وأوضافت الوزارة ،أن الفصل الدراسي الأول يبدأ 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

وسمحت الوزارة للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة.