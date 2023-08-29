شروط الحصول على تمويل مشروع من «التنمية المحلية».. الحد الأدنى 25 ألف جنيه

توفر وزارة التنمية المحلية، إمكانية الحصول على تمويلات ميسرة للشباب، عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، وذلك بفائدة تبدأ من 5% وبتسهيلات كبيرة.

وبلغ عدد المشاريع الممولة من الوزارة 206.8 ألف مشروع، والذي ساهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل بإجمالي 26.9 مليار جنيه .

شروط تمويل مشروع صغير من برنامج «مشروعك»

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

- إيجابية الاستعلام الميداني والائتماني

- استكمال كل المستندات المطلوبة

- السن بين 21 إلى 60 عاما في تاريخ نهاية القرض

- التقديم في الوحدات المحلية التابع لها

قيمة التمويل للمشروع الصغير والمتوسط:

- الحد الأدنى للتمويل 25 ألف جنيه

- الحد الأقصى يتوقف على طبيعة النشاط ودراسة الجدوى

- الحد الأقصى لفترة السداد 5 سنوات

- توجد فترة سماح حتى 12 شهرا

مجالات التمويل:

أنشطة صناعية

أنشطة زراعية أنشطة حيوانية

أنشطة خدمية

أنشطة تجارية

المهن الحرة

العائد:

متغير ويتوقف على حجم القرض

يتوقف على طبيعة العميل جديد أم قائم

يختلف بناء على طبيعة النشاط

الأنشطة الزراعية والخدمية والإنتاجية، وفي حالة مطابقة العميل لشروط مبادرة البنك المركزي يكون العائد 5%.