«التنمية المحلية» توجه المحافظات بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات، ومتابعة نهج الإدارة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة ودعمها، ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، وانطلاقًا لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

تحسين الأوضاع المعيشية

وتابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، جهود وحدات تكافؤ الفرص في محافظة المنيا لتوعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ففي محافظة المنيا نظمت وحدة تكافؤ الفرص ندوة توعوية حول الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة تحت شعار «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة»، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت فاطمة الزهراء علي، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إذ تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية من خلال رفع الوعي والمعرفة، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.

التنمية الشاملة

وتناولت الندوة الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، إضافة إلى إلقاء الضوء على محاور عدة من أهمها أسس السعادة الأسرية، حقوق وواجبات الزواج، ومسؤولية تربية الأبناء، والمشكلات الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقي معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة من خلال الغذاء الصحي، وأضرار الدهون المهدرجة.