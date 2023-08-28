أهم المعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد حتى 7 سنوات
كتب:
منة العشماوي
08:47 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
قرض السيارة
يوفر البنك الأهلي المصري أنواعاً مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض السيارة بفترات سداد مختلفة، تبدأ من عام وحتى 7 سنوات، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس المعلنة من البنك الأهلي.
ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات والمميزات لقرض السيارة من البنك الأهلي المصري.
قرض السيارة من البنك الأهلي
- بدون ضامن.
- تمويل حتى مليون ونصف المليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.
- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.
- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.
- سعر عائد تنافسي.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من ألف ونصف جنيه.
- بدون مصاريف استعلام ائتماني .
- بدون مصاريف فتح حساب.
برامج تمويل متنوعة لكافة العملاء
- برنامج موظفين بتحويل راتب.
- برنامج موظفين بإثبات دخل.
- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.
- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.
- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.
- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.
المستندات المطلوبة والشروط
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- فاتورة مرافق.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.
- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.