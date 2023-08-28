أهم المعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد حتى 7 سنوات

يوفر البنك الأهلي المصري أنواعاً مختلفة من برامج التمويل، من بينها قرض السيارة بفترات سداد مختلفة، تبدأ من عام وحتى 7 سنوات، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس المعلنة من البنك الأهلي.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات والمميزات لقرض السيارة من البنك الأهلي المصري.

قرض السيارة من البنك الأهلي

- بدون ضامن.

- تمويل حتى مليون ونصف المليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.

- تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من ألف ونصف جنيه.

- بدون مصاريف استعلام ائتماني .

- بدون مصاريف فتح حساب.

برامج تمويل متنوعة لكافة العملاء

- برنامج موظفين بتحويل راتب.

- برنامج موظفين بإثبات دخل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

- برنامج أصحاب الأعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

المستندات المطلوبة والشروط

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.