«البترول»: شركة بريطانية تعتزم حفر 4 آبار استكشافية للغاز الطبيعي بنهاية 2023

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم «بي بي» البريطانية والوفد المرافق، خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في البحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة، جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزير البترول يرحب بالشركة البريطانية

في بداية اللقاء، رحب المهندس طارق الملا، برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مؤكدا حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر، ويعكس ذلك المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعد رسالة ثقة في مناخ الاستثمار بالاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.

بينما قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، إن حجم الاستثمارات التس ستضخها الشركة فس مصر مع شركاؤها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة، مؤكدا أن الشركة تمضي قدما لتطوير استثماراتها في مصر، والتوسع في تطوير موارد الغاز الطبيعي.

وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء المثمر معه أمس، من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .

حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى

وتعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالي 2023، بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهي أحدث المناطق اليى وجهت إليها الشركة استثماراتها.

وجرى الانتهاء من أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم.

وتناول اللقاء أيضا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، في أعقاب النجاحات التي شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية إليها، وجرى بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر

وأشار إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر، وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازي على تنويع مجالات التعاون مع الشركة، لتشمل المساهمة في بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .

وفى هذا الإطار، أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون في تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، في إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة في هذه المجالات مع الشركات العالمية.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعا تذكاريا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بمناسبة مرور 60 عاما على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.

يُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي بنجاح في حقلي غاز أتول وراس البر في شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.