وزير البترول الأسبق: 30 تريليون قدم مكعب غاز احتياطي حقل ظهر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن وسائل النقل تستهلك 60% من وسائل الطاقة بمصادرها المختلفة سواء بنزين أو كهرباء أو غاز، مشيرًا إلى أن الطاقة هي المحرك الأساسي في كل شيء بالعالم، وثورة الاتصالات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة اعتمدت في الأساس على الطاقة.

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لزيادة الضغط على الطاقة

وتابع كمال، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة أدى إلى زيادة الضغط على بعض المناطق في استهلاك الطاقة بسبب التوصيلات غير المخططة والعشوائية مثل الوصلات العشوائية الموجودة في الأسواق، وهذا أدى إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدد معينة.

ولفت إلى أن أوروبا شهدت تخفيف الأحمال في كافة المدن رغم انخفاض درجة الحرارة لأقل من الصفر في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى قيام الكثير من الأوربيين بقضاء إجازتهم في مصر؛ لأن تكلفة السفر لمصر كانت أقل من البقاء في أوروبا.

معدلات السحب في حقل ظهر

وأضاف أن احتياطي حقل ظهر قدر بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، في حين احتياطي مصر بالكامل من الغاز كان يقدر بـ60 تريليون قدم مكعب، مشيرًا إلى أن معدلات السحب من حقل ظهر كانت تتحدث عن سحب 3 مليارات قدم مكعب في اليوم، والإنتاج بدأ بشكل مبكر بـ300 مليون قدم مكعب في اليوم، وبالتالي زاد بالتدريج، مشيرًا إلى أن معدلات انخفاض الإنتاج تصل لـ10%، وفي المياه العميقة تصل لـ15% سنويًا.