10 نصائح للاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية: ضع الزجاج في علب كرتون

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تراكُم النفايات يُعَد مشكلة حقيقية تؤرِّق الدول لا سيما في ظل تزايد معدلات النمو السكاني وكثافة الأنشطة الاقتصادية، ولكن رغم ذلك يوجد بداخل تلك النفايات المتراكمة كنز يُدِّر أرباحًا إذا ما أُدير بشكل فعَّال.

نصائح للاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ مفهوم «إعادة التدوير» اكتسب زخمًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، موجها عدة نصائح للاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية كالتالي:

1- نظف الزجاجات البلاستيكية وجففها جيدًا.

2- أفصل النفايات القابلة لإعادة التدوير عن باقي نفايات الأطعمة والسوائل، وتشمل «الحديد والصلب علب الألومنيوم الزجاجات الورق، الخشب والبلاستيك».

3- جمع النفايات الطبية «الأدوية منتهية الصلاحية، زجاجات الأدوية، سرنجات «الحقن» في أكياس أو علب محكمة الغلق بشكل منفصل عن النفايات العادية.

4- تجنّب إلقاء النفايات الإلكترونية في سلة المهملات، وتواصل مع المنصات والتطبيقات المتخصصة في شراء تلك النفايات لإعادة تدويرها.

5- تخلص من النفايات الزجاجية عن طريق وضعها في علب كرتون مُحكمة الغلق.

6- استهلك الطعام قدر حاجتك وتجنّب الهدر، وتبرع بالفائض.

7- يمكن بيع زيت الطعام المستعمل من خلال منصات آمنة.

وموثوقة تحت إشراف وزارة البيئة بأسعار تتراوح بين 12 – 20 جنيهًا للكيلو أو استبداله بزيت جديد أو منتجات تنظيف.

8- يمكنك التبرع بالملابس التي لا تحتاجها للمؤسسات الخيرية القريبة من منطقتك السكنية.

9- بإمكانك التطوع في حملات جمع وفصل المخلفات، والتوعية بنشر ثقافة إعادة التدوير.

10- يمكنك التواصل مع العديد من الشركات والمنصات المصرية العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات، وتسليمها النفايات القابلة لإعادة التدوير بمقابل مادي.

إعادة التدوير تتم على 3 مراحل لمعالجة مواد النفايات

ولفت المركز إلى أنَّ إعادة التدوير عملية تستهدف معالجة مواد النفايات لاستخدامها في منتجات جديدة، وهي تتمّ عبر 3 مراحل «جمع النفايات ومعالجتها وتصنيعها إلى منتجات جديدة، ثم شراء تلك المنتجات، وإعادة تدويرها مجددًا».

مصر تنتج 89 مليون طن سنويا من المخلفات الصعبة

وأشار إلى أنَّ مصر تنتج أكثر من 89 مليون طن سنويًا من المخلفات الصعبة، يعاد تدوير 12% منها، تُحقِّق إعادة التدوير العديد من المكاسب أبرزها تخفيف الضغط على مكبات النفايات، والمحافظة على نظافة البيئة وتقليل معدلات التلوث، علاوة على توفير الطاقة المستخدمة في الحصول على المواد الخام وتصنيعها.