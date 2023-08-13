إنجازات وزارة البيئة خلال الأسبوع الماضي.. أبرزها تطبيق العمل «أون لاين»

عدد من الأنشطة والإنجازات، حرصت وزارة البيئة على تحقيقها خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل التعاون المشترك مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة، منها وزارة السياحة والآثار، لدعم السياحة البيئية خاصة داخل المحميات الطبيعية.

ونستعرض، خلال السطور التالية، أبرز إنجازات وزارة البيئة خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة.

أبرز إنجازات وزارة البيئة خلال الأسبوع الماضي

- تطبيق نظام العمل online يوم الأحد بوزارة البيئة، تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

- بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة؛ لدعم منتج السياحة البيئية.

- بحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للفلاحين في مجال المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز.

- استمرار التعاون المصرى الأردني في مجال السياحة البيئية.

- المشاركة فى ورشة العمل الإقليمية «الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية» بدولة الأردن الشقيق.

- وزيرة البيئة تتفقد التجربة الأردنية في السياحة البيئية، بزيارة محميتى وادي رام والعقبة البحرية بمدبنة العقبة.

- استعراض التجربة المصرية في حماية الطيور الحوامة المهاجرة؛ لتعزيز السياحة البيئية، خلال الزيارة المصرية للأردن.

- استعراض تجربة وزارة البيئة في تعزيز السياحة البيئية من خلال الحملة الوطنية ايكو ايجيبت، خلال الزيارة المصرية للأردن.

- تهدف الحملة الوطنية إيكو إيجيبت إلى خلق تجربة سياحية فريدة في المناطق المحمية والبيئية تراعي صون الموارد الطبيعية والاستمتاع بها.