سعر الیورو الیوم الإثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية.. بداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية في بداية التعاملات، للشراء بين 30.33 جنيه و33.52 جنيه، ليكون الأقل في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد والأعلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبالنسبة للبيع بين 33.57 جنيه و33.82 جنيه.

و سعر اليورو اليوم الإثنين 3-4-2023 في البنوك المصرية، الأقل سعرا للبيع البنك المركزي المصري، والأعلى البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري، للشراء إلى 33.33 جنيه، وسعر البيع 33.70 جنيه.

سعر الیورو الیوم في بنك مصر

وسعر اليورو اليوم في بنك مصر، نفس سعر البنك الأهلي المصري حيث إن الشراء 33.33 جنيه والبيع 33.70 جنيه، وفقا لما أعلنه بنك مصر.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد، للشراء 33.44 وسعر البيع 33.81 جنيه، وفقا لما أعلنه موقع البنك الرسمي.

سعر الیورو الیوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الیورو الیوم في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 33.44 جنيه، والبيع 33.82 جنيه، بحسب ما ذكر البنك.