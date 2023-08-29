العاصفة إداليا تهدد فلوريدا.. وإعلان حالة الطوارئ في 46 مقاطعة أمريكية

بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا، من المتوقع أن تشتد قوتها لتتحول إلى إعصار كبير اليوم الثلاثاء، بينما تزحف نحو ساحل خليج فلوريدا، حيث أمر المسؤولون بعمليات الإجلاء وحثوا السكان على الاستعداد لعاصفة متوقعة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

إعصار إداليا يهدد فلوريدا

وقالت السلطات الأمريكية، صباح اليوم، إن ولاية فلوريدا تستعد لتأثير كبير خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية إداليا بسرعة لتتحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة وتستهدف ساحل الخليج، مما يهدد بحدوث عواصف رعدية ورياح شديدة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير، أن عاصفة إداليا يمكن أن تصبح إعصارا في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن العاصفة تصاحبها رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 70 ميلاً في الساعة، على بعد حوالي 10 أميال شمال غرب الطرف الغربي لكوبا.

إعلان حالة الطوارئ في 46 مقاطعة

وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن عاصفة إداليا ستكون إعصارًا كبيرًا، معلنًا حالة الطوارئ في 46 مقاطعة، في حين تم إجلاء المواطنين من 21 مقاطعة قبل وصول قبل وصول العاصفة.

وفي مسار العاصفة، من المتوقع أن يمر مركز إداليا قريبًا بالقرب من غرب كوبا أو فوقه، وسيقوم برحلة فوق خليج المكسيك الشرقي اليوم الثلاثاء، قبل أن يصطدم بساحل خليج فلوريدا، على الرغم من أن آثاره يمكن الشعور بها من فلوريدا كيز في أقرب وقت من اليوم الثلاثاء، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه بعد وصول العاصفة إلى اليابسة، ستنتشر الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة بعيدًا في فلوريدا وأجزاء من جورجيا وحتى ولايتي كارولينا.