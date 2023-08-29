غرفة الحبوب تكشف عن تراجع أسعار الدقيق قريبًا.. و«السر في التموين»

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية، ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنًا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية، كما أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، يساهم أيضا في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق .

الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية، من حيث توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية

وأضاف «السلاموني»، أنه مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك، وأيضا انخفاض أسعار ردة النخالة، لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.