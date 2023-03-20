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غرفة الحبوب: توقعات بتراجع سعر الأرز في الأسواق بنهاية الأسبوع الجاري

كتب:

مريم حنفي
09:34 م | الإثنين 20 مارس 2023
أسعار الأرز

أسعار الأرز

تشهد الأسواق المصرية الفترة الحالية، إقبالاً على شراء الأرز استعدادا لاستقبال شهر رمضان، إذ أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك توقعات بتراجع سعر الأرز، لأنه من المفترض استيراد 50 ألف طن من الأرز تتمتع له الأسواق نهاية الأسبوع الجاري.

إقبال المواطنين على شراء الأرز 

وفي جولة  لـ«الوطن» بمنطقة العتبة، قال أحد التجار إن الفترة الحالية تشهد إقبالاً من المواطنين خاصة أصحاب الخير على شراء السلع الغذائية، أبرزها الأرز والذي يختلف سعره من مكانا إلى الآخر، حيث يطرح الأرز في المنافذ التموينية وداخل معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن السلاسل التجارية. 

 

وقال إبراهيم فوزي، أحد تجار الجملة، إنه نظرا إلى ما تبقى من عده أيام على حلول شهر رمضان المبارك، تشهد كل الأسواق المصرية إقبالاً على شراء السلع الغذائية الأساسية والتي يعد الأرز أبرزها، وتختلف أسعار الأرز وفقا للمنطقة والمتجر الذي يقوم المواطن بالشراء منه وبالتأكيد الأسعار المطروحة في أسواق الجملة أرخص بكثير من أسعار الأرز المطروحة داخل السلاسل التجارية. 

 

أسعار الأرز 

وأضاف أن شنط رمضان أحد أسباب زيادة مبيعات الأرز الفترة الحالية حيث يتوافد الكثير من أصحاب الخير على الأسواق لشراء الأرز، الذي لاغنى عنه في شنطة رمضان ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض في السلاسل التجارية ما بين 20 إلى 23 جنيها، ويباع داخل منافذ التموين بـ10,5 جنيه، بينما يطرح في معارض اهلا رمضان بسعر 16 جنيها، كما يبلغ سعر الأرز البسمتي الهندي السائب 39 جنيها.

 

توقعات بتراجع أسعار الأرز 

ومن جهة أخرى، أضاف رئيس الشعبة، أن طن الأرز الأبيض يتراوح سعره الفترة الحالية ما بين 21,000 إلى 22,000 جنيه بينما يتراوح طن الشعير ما بين 15,500 إلى 16,000 جنيه. 

 

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