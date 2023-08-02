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الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2023 برقم العداد

كتب:

سلامة عامر
09:40 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء

يبحث مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عن الآليات والطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة أغسطس 2023 بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء أغسطس 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور بفيس بوك، عددًا من الآليات التي يجب اتباعها من مستخدمي عدادات الكهرباء، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة أغسطس، كما يلي.

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اختيار «منصة الدفع الإلكتروني».

- إدخال رقم الهاتف.

- اختيار الشركة التابع لها في المحافظات.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو الجاري 2023، من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.