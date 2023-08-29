حالة الطقس اليوم.. استقرار درجات الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح فى حالة الطقس اليوم، على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وحتى منطقة مصر الوسطى، في حين يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، خاصة مع ارتفاع الحرارة المحسوسة، بمعدل درجتين عن درجة الحرارة العظمى على جميع أنحاء الجمهورية.

نشاط للرياح وطقس غائم على السواحل

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، كما تعمل الرياح على تكاثر السحب على كل من (الإسكندرية - العلمين- مطروح - جمصة- رأس البر)، إذ يسود طقس غائم معظم ساعات النهار، مما يقلل الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي تصل لنحو 95%.

وأوضحت استمرار استقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ الحرارة في الإنخفاض تدريجيًا مع بداية الآسبوع المقبل.

درجات الحرارة الأربعاء 30 -8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 31 -8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.