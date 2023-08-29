«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين، مشيرةً إلى أنَّ الأجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

امتداد لمنخفض الهند الموسمي مصحوب بكتل هوائية معظمها من البحر المتوسط

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي: «مازلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارًا وليلًا في كل أنحاء الجمهورية».

تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا امتداد المرتفع جوي مما يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع».