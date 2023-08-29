931 ألف جنيه إيرادات «العميل صفر» في دور العرض أمس

استطاع الفنان أكرم حسني، أن يحقق أمس نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير «العميل صفر»، وتصدر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

إيرادات فيلم العميل صفر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم العميل صفر حقق أمس 931 ألف جنيه في دور العرض، إذ تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض ضمن موسم الصيف.

أغنية «هنهد الدنيا رقص» لـ أكرم حسني

وطرح أكرم حسني مؤخراً أغنيته الجديدة «هنهد الدنيا رقص» من فيلم العميل صفر والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، واقتربت من نصف مليون مشاهدة.

أبطال فيلم العميل صفر

تصدر الفيلم شباك التذاكر ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، حيث حقق الفنان أكرم حسني نجاحًا كبيرًا بفيلم «العميل صفر» الذي يُعرض حاليًا بدور العرض.