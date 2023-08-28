أسعار شنط المدارس 2023.. تبدأ من 100 جنيه

شراء مستلزمات المدارس واحدة من الأمور التي يتسابق أولياء الأمور على الحصول عليها استعداد للعام الدراسي الجديد ومن بين تلك المستلزمات أسعار شنط المدارس 2023 والتي تختلف قيمتها حسب الحجم والأشكال والمحتويات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ يوميا وعلى مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار شنط المدارس 2023، وفق عدد من منافذ البيع، على هذا النحو:

أسعار شنط المدارس 2023

وطرحت أسعار شنط المدارس 2023 بأسعار متفاوتة، فيمكن شراء شنطة المدرسة العادية بسعر يتراوح بين 100 وحتى 300 جنيه، أما سعر الشنطة ذات العجلات 40 سم تصل لـ699 جنيها حسب المنطقة.

وسجلت أسعار شنط المدارس في بعض المناطق 700 جنيه، والتي تباع مع اللانش بوكس أو مقلمة.

أسعار اللانش بوكس وزجاجات المياه

وتراوحت أسعار اللانش بوكس بين 118 وتصل حتى 360 جنيها حسب الخامات المستخدمة في المنتج، وتبدأ أسعار زجاجات المياه بسعر 144 جنيها.

مواعيد دخول المدارس

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد دخول المدارس 2023، والتي من المقرر لها يوم 30 سبتمبر المقبل على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم 14 يناير من العام المقبل، 27 من ذات الشهر بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد.

ووفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل التربية والتعليم فإنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الجديد في المدارس يوم 6 يونيو 2024.