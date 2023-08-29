3 زلازل تضرب إندونيسيا في يوم واحد.. أشدها بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا قويا بلغت قوته 7.0 درجات ضرب عمق البحر شمال جزر بالي ولومبوك في إندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مما أدى إلى نفاد المباني لدى السكان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زلزال إندونيسيا

وكان مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمال ماتارام بإندونيسيا وعمقه 516 كيلومترا تحت سطح الأرض، وربطت الوكالات الجيولوجية الإندونيسية والأمريكية الحجم عند 7.1 درجة، دون أي تهديد بحدوث تسونامي.

زلزالان يضربان إندونيسيا

وشعرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بالزلزال قبل الساعة 4 صباحا بقليل عبر المناطق الساحلية في بالي ولومبوك وأعقبه زلزالان بلغت قوتهما 6.1 درجة و 6.5 درجة.

قال مدير الفندق سوادي لـ«رويترز» عبر الهاتف إن الضيوف في ميركيور كوتا بالي نفدوا من غرفهم بعد أن شعروا بالزلزال لبضع ثوان.

العديد من الضيوف يفرون من غرفهم

وأضاف: «غادر العديد من الضيوف غرفهم لكنهم ما زالوا في منطقة الفندق»، موضحا أنهم عادوا منذ ذلك الحين ولم تحدث أضرار في المبنى.

وقالت وكالة الكوارث الإندونيسية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، فيما أكد المتحدث باسم وكالة الكوارث، عبد المحاري، أن الزلزال عميق لذا لا ينبغي أن يكون مدمرا.