زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل منطقة قبالة سواحل منطقة سانريكو شمالي اليابان.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات

من جهتها ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تحذيرات من احتمالية وقوع موجات مد عاتية والمعروفة بـ «تسونامي» إثر زلزال اليابان، كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.

الزلزال الثاني يضرب اليابان

ويعد الزلزال الثاني، اليوم الذي يضرب اليابان، حيث شهدت اليابان زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، بعمق 35 كيلومترا، قبالة ساحل جزيرة هونشو الذي يضم العاصمة اليابانية «طوكيو»، دون وقوع أضرار أو تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، جراء زلزال اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.